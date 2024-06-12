شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة حائل" تطلق خدمة الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياة بمنطقة حائل خدمة الحجز الإلكتروني لذبح الأضاحي في المسلخ الجنوبي بمدينة حائل ، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما".وبيّن الفرع أن ذلك يأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة؛ بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين.إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية، ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها.وأكد إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني لموعد لذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة تقنيًا لخدمة الحجز الإلكتروني، ما يسهم في تقليل الازدحام وساعات الانتظار الطويلة.وتتضمن عدة خصائص، منها: حجز اليوم والوقت لذبح الأضحية، واختيار نوع الأضحية (أبقار- ضأن - ماعز)، بالإضافة إلى اختيار المسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد.