شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حاجة مصرية ستينية من انسداد معوي بتجمع مكة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية المصرية تبلغ من العمر 63 عاماً تعاني من انسداد معوي حاد، مما استدعى تدخلا جراحياً عاجلاً.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ بمستشفى أجياد وهي تعاني من ألم شديد في البطن وقيء مستمر، واتضح بعد إجراء الفحوصات المخبرية وعمل الأشعة المقطعية للمريضة وجود انسداد معوي يهدد حياة المريضة ويتطلب تدخلًا جراحيًا عاجلًا. سرعة التعامل مع الحالة وأضاف، جرى التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي ونقل المريضة إلى مستشفى حراء لتلقي الرعاية الطبية التخصصية المطلوبة .

الجدير بالذكر، أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطواقمه الطبية التي تبذل جهودا كبيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.