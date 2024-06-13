شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية" تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جهود حثيثة لإصدار الخرائط

القائد العام ناصر العنزي

الدمام - شريف احمد - أصدرت جمعية الكشافة العربية السعودية، ممثلة بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، اليوم الخميس، الخرائط التفصيلية والتفاعلية لمشعري منى وعرفات، والمنطقة المركزية للحرم المكي وحي العزيزية بمكة المكرمة، والمدينة المنورة بشكل كامل، والمنطقة المركزية للحرم النبوي، وحي النسيم، وبطحاء قريش، تمكّن ضيوف الرحمن من الاستفادة منها من خلال تحميل تطبيق الخريطة من موقع الجمعية الإلكتروني، أو من الباركود الموجود على الخريطة التي تحدد الاتجاه والموقع الذي يرغبه المستفيد.وأوضح قائد عام المعسكرات الأستاذ ناصر بن علي العنزي، أن الخرائط هذا العام صدرت بعد عمل ميداني ومكتبي مستمر منذ وقت مبكر قام به الفريق المعني بها، مُشيداً بجهود فريق العمل في ذلك الإنجاز، ومثمناً الدعم والمتابعة التي يجدها المتطوعين بالمعسكرات من معالي وزير التعليم رئيس الجمعية الاستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ومن المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس.وأفاد العنزي أن المشاعر المقدسة والمنطقتين المركزية في مكة المكرمة والمدينة المنورة شهدت في حج هذا العام 1445 هـ أكثر من مُتغير تم رصدها وتحديثها على الخرائط ومن أهمها التحديثات الجديدة التي شهدها مشعر منى ومن أهمها الأبراج الأحدى عشر الجديدة، كما تم التركيز على الثوابت ومن أهمها ترقيم المخيمات والمربعات (إسكان الحجاج) والتي تعتمد على الطرق والشوارع.من جهته ذكر رئيس لجنة الخرائط الارشادية بالمعسكرات المهندس وليد خالد فلمبان أن هذا العام شهد استحداث خريطتي حي النسيم وبطحاء قريش، مبيناً أن عدد الطبقات التي اُستخدمت لرسم الخرائط على برامج الفوتوشوب تجاوزات 150 ألف طبقة، للخروج بخرائط واضحة وسهلة يتم التعامل معها بكل يسر وسهولة، وأن المعسكرات قامت بطباعة أكثر من مليون خريطة بمقاسين الأول مقاس كبير بحجم 100× 70 سم، والثاني صغير بحجم 47×35 سم.