شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع وزارة التجارة.. "الكشافة" تراقب الأسعار بمكة والمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية من خلال معسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها في مكة المكرّمة والمشاعر المُقدّسة، بمساندة فرق وزارة التجارة في مهامهم ومسؤولياتهم ومن أبرزها الكشف على السجل التجاري والتأكد من رقم السجل وتاريخه وهل هو مسجل بقاعدة بيانات وزارة التجارة أم لا، والتأكد من أسعار المنتجات ووجود ملصق التسعيرة على السلعة، والتأكد من تاريخ صلاحية السلعة المراد بيعها، والتأكد من تصريح التخفيضات والعروض الترويجية إن وجدت، والتأكد من وجود عمل شبكة مدى.
أيضًا رصد المنشأة التي يوجد بحوزتها بضائع مخالفة لنظام وزارة التجارة مثل جودة المنتج، والصور المخالفة، وحجز مجهولة المصدر، وكذا مراقبة الأسعار داخل المشاعر المقدسة (عرفات – منى)، ومتابعة الغش التجاري، والمساعدة على توزيع السبيل من المواد الغذائية وتنظيم عملية التوزيع.
مراقبة السلع والمنتجات
أوضح قائد مجموعة التجارة القائد الكشفي، يوسف المسند، أن المهام تُنفذ في مجمع العوالي، وبرج المواسم، ومشعري منى وعرفات، وأن المعسكرات هيأت (4) فرق لمساندة موظفي الوزارة، مُشيراً إلى أن الكشافة أُعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرُّف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.
أيضًا رصد المنشأة التي يوجد بحوزتها بضائع مخالفة لنظام وزارة التجارة مثل جودة المنتج، والصور المخالفة، وحجز مجهولة المصدر، وكذا مراقبة الأسعار داخل المشاعر المقدسة (عرفات – منى)، ومتابعة الغش التجاري، والمساعدة على توزيع السبيل من المواد الغذائية وتنظيم عملية التوزيع.
مراقبة السلع والمنتجات
أوضح قائد مجموعة التجارة القائد الكشفي، يوسف المسند، أن المهام تُنفذ في مجمع العوالي، وبرج المواسم، ومشعري منى وعرفات، وأن المعسكرات هيأت (4) فرق لمساندة موظفي الوزارة، مُشيراً إلى أن الكشافة أُعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرُّف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها وإتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما أكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات.