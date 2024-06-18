شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تستضيف 289 حاجًا من أسر الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، استضافت وزارة الداخلية عددًا من أسر شهداء الواجب والمصابين لأداء فريضة حج هذا العام.
وأوضح اللواء د. سليمان بن عبد العزيز الميمان وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن الوزارة استضافت 289 حاجًا من أسر الشهداء والمصابين من منسوبي وزارة الداخلية في موسم حج هذا العام.
وأكد تسهيل وتسخير مختلف الإمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأوضح اللواء د. سليمان بن عبد العزيز الميمان وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أن الوزارة استضافت 289 حاجًا من أسر الشهداء والمصابين من منسوبي وزارة الداخلية في موسم حج هذا العام.
وأكد تسهيل وتسخير مختلف الإمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.