بالفيديو.. مهندس معماري يروي تفاصيل ما حدث في اجتماع توسعة الحرم المكي.. ويعلق: هدفي كنت أخرج من الغرفة

صحيفة الخليج 365: روى المهندس المعماري الدكتور عبدالله بن جنيدب، تفاصيل ما حدث في اجتماع توسعة الحرم المكي.

اجتماع توسعة الحرم

وقال خلال لقاء مع برنامج " ألف ميل" المذاع على قناة "السعودية": "النقاش استمر ساعة ونصف، ولم يتم التوصل إلى نتيجة، واتفق الحضور على رفع خطاب للملك للتمديد لهم 6 أشهر، وكان يوجد شخصين في مقدمة الطاولة ونحو 60 رجل، وكان هدفي في تلك اللحظة أخرج من الغرفة فقط ".

فكرة التصميم

وتابع: "رفعت يدي للتحدث وقلت أنتم ما تعرفوني وأنا ما عارف ليش أصلا أنا موجود هنا ، لكن يبدو لي أني فهمت السالفة كلها، أنتم تبغون فكرة التصميمات تكون موجودة خلال شهر".

تقديم الفكرة

وواصل: " قلت خلال شهر تلقون المشروع عندكم، وخرجت". وأضاف: "سوينا الفكرة حق الجامعة ووضعت الفكرة المنفذة، ودكتور آخر من جامعة الملك فيصل كان يطور فكرة جامعة الملك فيصل وطورنا 4 أفكار مختلفة مع أساتذة آخرين واختاروا الفكرة التي قدمتها، وبعد 29 يوم قدمت لهم المجسمات والمخططات التنفيذية الخاصة بمشروع توسعة الحرم".