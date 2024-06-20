اخبار السعوديه

بالفيديو.. مهندس معماري يروي تفاصيل ما حدث في اجتماع توسعة الحرم المكي.. ويعلق: هدفي كنت أخرج من الغرفة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: روى المهندس المعماري الدكتور عبدالله بن جنيدب، تفاصيل ما حدث في اجتماع توسعة الحرم المكي.

اجتماع توسعة الحرم

وقال خلال لقاء مع برنامج " ألف ميل" المذاع على قناة "": "النقاش استمر ساعة ونصف، ولم يتم التوصل إلى نتيجة، واتفق الحضور على رفع خطاب للملك للتمديد لهم 6 أشهر، وكان يوجد شخصين في مقدمة الطاولة ونحو 60 رجل، وكان هدفي في تلك اللحظة أخرج من الغرفة فقط ".

فكرة التصميم

وتابع: "رفعت يدي للتحدث وقلت أنتم ما تعرفوني وأنا ما عارف ليش أصلا أنا موجود هنا ، لكن يبدو لي أني فهمت السالفة كلها، أنتم تبغون فكرة التصميمات تكون موجودة خلال شهر".

تقديم الفكرة

وواصل: " قلت خلال شهر تلقون المشروع عندكم، وخرجت". وأضاف: "سوينا الفكرة حق الجامعة ووضعت الفكرة المنفذة، ودكتور آخر من جامعة الملك فيصل كان يطور فكرة جامعة الملك فيصل وطورنا 4 أفكار مختلفة مع أساتذة آخرين واختاروا الفكرة التي قدمتها، وبعد 29 يوم قدمت لهم المجسمات والمخططات التنفيذية الخاصة بمشروع توسعة الحرم".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا