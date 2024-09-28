السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية أذربيجان ويوقعان على مذكرة تفاهم بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك الأمريكية.

ووقع الجانبان خلال اللقاء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أذربيجان بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وبحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

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