شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة تسمم أبوعريش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة التسمم التي وقعت في محافظة أبوعريش.

وشدد على ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتكثيف الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية في المنطقة.

وأكد أهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق كل من يثبت تهاونه وتسببه في حالات تسمم، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، كمال طالب برفع نتائج التحقيق بشكل عاجل. تسمم 40 شخص وكان أكثر من 40 شخص تعرضوا لحالة تسمم بعد تناولهم لوجبات من مطعمين في محافظة أبوعريش بمنطقة جازان، وجرى إقفالهما احترازيًّا.

واستقبل مستشفى أبوعريش العام الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي، بعد تناولهم وجبة الطعام من مطعمين متخصصين في تقديم الوجبات السريعة.

وجرى إخضاع المصابين للتنويم السريريّ بقسم الطوارئ، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم والاطمئنان على صحتهم وسلامته.