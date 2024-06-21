شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تتيح تسهيلات لأداء العمرة على كل أنواع التأشيرات والان نبدء بالتفاصيل

إتاحة العمرة على جميع التأشيرات

أخبار متعلقة الكشافة السعودية تُشارك في الملتقى الكشفي العربي بالقاهرة إحباط تهريب 1243 ذبيحة من لحوم الأضاحي الفاسدة إلى جدة

(eVisa)

:

.

شروط التقدم لتأشيرة العمرة

.

تطبيق نسك

.

.

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة إمكانية حاملي جميع التأشيرات أداء العمرة، يستطيع الأشخاص من جميع أنحاء العالم القدوم إلى الأراضي المقدسة وأداء مناسك العمرة بيسر وطمأنينة مهما كان نوع التأشيرة.وأوضحت وزارة الحج والعمرة أنه تسهيلا على ضيوف الرحمن يتمكن حملة التاشيرات من أداء المناسك وتشمل حاملي التاشيرات المتمثلة في تأشيرة العمرة والتي تصدر خصيصًا لأداء مناسك العمرة وتُتاح عبر وكالات السفر المعتمدة في دول العالم المختلفة. وأكدت الوزارة على ضرورة التأكد من أن الوكالات مسجلة ومعتمدة لضمان حصول الحجاج على الخدمات المناسبة.وتأشيرة السياحة والتي تسمح لحامليها أداء العمرة بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والتاريخية في المملكة. يمكن للمسافرين التقديم لهذه التأشيرة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتأشيرة الزيارة العائلية أو التجارية والتي تمنح للأشخاص الذين يزورون المملكة لأغراض عائلية أو تجارية، ويمكنهم أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم في المملكة.والتأشيرة الإلكترونيةالتي تتيح لمواطني العديد من الدول التقديم عبر الإنترنت والحصول على تأشيرة تشمل أداء العمرة، وتشمل هذه الخدمة دولاً عدة من مختلف القارات، مما يسهم في زيادة عدد الزوار وتسريع الإجراءات.وتأشيرة العملأكدت الوزارة أن حاملي تأشيرات العمل في المملكة يمكنهم أيضًا أداء مناسك العمرة خلال فترة إقامتهم حيث تُعد جزءًا من جهود المملكة لتوفير أكبر قدر ممكن من المرونة للوافدينوأكدت وزارة الحج والعمرة أن جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة العمرة يجب أن يكونوا حاملين لجواز سفر صالح لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وأن يتم تقديم جميع المستندات المطلوبة بوضوح وشفافية. كما حثت الوزارة المتقدمين على التأكد من الحجز عبر وكالات السفر المعتمدة لضمان الحصول على الخدمات اللازمة بأعلى مستويات الجودةوشددت الوزارة عن أهمية تحميل تطبيق "نسك" الذي يمكن للحجاج من خلاله الحصول على تصاريح العمرة وتحديد مواعيدها بسهولة. يتيح التطبيق للمستخدمين حجز موعد محدد لأداء العمرة، مما يساهم في تنظيم تدفق الحجاج وضمان راحتهم. التطبيق متاح للتنزيل عبر متاجر التطبيقات الشهيرة ويدعم اللغات المختلفة لتسهيل استخدامه من قبل المعتمرين من جميع الجنسياتتأتي هذه المبادرات في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل أداء مناسك العمرة في جو من الطمأنينة واليسر، مما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين