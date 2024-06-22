شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تشارك في مناقشات تطوير استراتيجيات الحركة الكشفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم في اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية.

وعقد بالمركز الكشفي العربي الدولي بالقاهرة بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي. تعزيز دور الحركة الكشفية وشارك في الاجتماع نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس.

وناقش أهمية التعاون والتنسيق بين الجمعيات الكشفية العربية لتعزيز دور الحركة الكشفية في المنطقة. استراتيجيات تطوير الحركة الكشفية أيضا ناقش ضرورة تبادل الخبرات بين الجمعيات ووضع استراتيجيات لتطوير الحركة الكشفية بما يتماشى مع متطلبات العصر ويخدم احتياجات الشباب.

هذا إضافة إلى تحضيرات المؤتمر الكشفي العالمي الـ 43 الذي تستضيفه القاهرة في أغسطس القادم.

