180 يوما مدة الدراسة وجدل الفصول الثلاثة يعود مجددا

فيما أعلنت وزارةُ التعليم استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل، بات مصير نظام الدراسة في الأعوام التي تلي العام المقبل مجهولا ولا يعرف هل سيستمر بنظام الثلاثة فصول أو العودة لنظام الفصلين.

وقالت الوزارة إنه سيتم تحديد النظام الأنســب (فصلين أو ثلاثة فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراســي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لاتقل عن 180 يوماً.

وضجت مواقع التواصل بتساؤلات للوزارة بعد اعتماد الفصول الثلاثة رغم أن وزير التعليم أعلن في وقت سابق عن دراسة جدوى هذا النظام.

وقال إبراهيم الشولي عبر منصة "إكس": "الأيام الماضية أعلنت وزارة التعليم أن الفصول الثلاثة تحت الدراسه والتقييم، والآن يتم الاعلان عن استمرار الدراسة بنظام الفصول الثلاثة رغم رفضه من قبل المجتمع طلابا وطالبات وأولياء أمور بسبب طوله وما يسببه من إرهاق وتعب وتكاليف على الاسر، فهل يتم عرض نتائج الدراسة؟".

أولياء الأمور والطلاب يتساءلون الآن عن مصير نظام الدراسة في السنوات التي تلي السنة المقبلة وهل ينتهي نظام الفصول الثلاثة أم تسفر دراسات الوزارة عن شيء جديد.

من جانبه بقول عبدالله السلطان: "كنا نقترح إلغاء الفصول الثلاثة بسبب طول العام الدراسي، أما الآن و بما أن الإجازة الصيفية المعلنة للأعوام الخمسة القادمة مدتها شهرين فالأفضل الإبقاء على الفصول الدراسية الثلاثة، لأن توزيع المحتوى الدراسي على 3 أجزاء أفضل للطلاب من توزيعه على جزأين".

من جانبها تقول منار الرياض: "التقويم الدراسي للعام القادم والاجارات المطولة أصبحت سبباً لتمطيط العام الدراسي حتى وصوله للصيف الحارق.. أوقفوا الفصول الثلاثة وكفاية، أطفالنا يعانون من طول الفصول وأصبحوا يكرهون الدراسة والأهالي تعبوا في متابعتهم".