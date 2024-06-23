مصر: طفل يقتل بنت جاره بسكين وسط شارع في العيد بالإسكندرية .. والكشف عن دوافع الجريمة

صحيفة الخليج 365: أقدم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، على قتل طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، في أحد أيام العيد في إحدى مدن محافظة الأسكندرية بمصر.

وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته وسائل إعلامية، فقد أقدم الطفل مازن عصام، على ذبح جارته الطفلة آية شعوط بالسكين، أثناء دفاعها عن شقيقها عمر.

بدات الواقعة باعتداء الطفل مازن تعدى على عدد من الأطفال في الشارع، وكان من بينهم عمر، وأثناء تدخل آية لإنقاذ شقيقها، ضربها مازن بسكين في منطقة البطن، ثم ذبحها من رقبتها، ما أدى لوفاتها على الفور، بحسب العربية نت.

ألقت الجهات الأمنية القبض على الجاني، ووضعته في الأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات بالواقعة، في حين طالب عم الطفلة بالقصاص من الجاني لأنه قام بإنهاء حياة ابنة شقيقه، مطالباً بعدم الرأفة معه وسرعة محاكمته.