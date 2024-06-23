قبول إلكتروني بكلية المسجد النبوي

أعلنت كلية المسجد النبوي، عن بدء التسجيل والقبول الإلكتروني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1446، للطلاب والطالبات، حتى الـ 19 من شهر محرم القادم.

وبيّنت الكلية أن القبول متاح في خمسة تخصصات، تشمل قسم القرآن الكريم وعلومه للطلاب، وقسم السنة وعلومها للطلاب، وقسم الشريعة للطلاب والطالبات، وقسم العقيدة للطلاب، وقسم اللغة العربية للطلاب، داعية المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول، وآلية التقديم ورفع المستندات المطلوبة عبر روابط التسجيل المخصصة للطلاب والطالبات على موقع الكلية الإلكتروني.