شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المدينة المنورة.. رياح شديدة تبدأ 9 صباحًا وتستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس المدينة المنورة.

ونبّه من رياح شديدة على المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر وينبع ومركز الرايس.

طقس المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية ورياح تصل سرعتها إلى (40 - 49 ) كم / ساعة.

وذكر المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء.

