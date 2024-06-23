"السديس" يطلق مبادرة "إجابة السائلين" لخدمة ضيوف الرحمن

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مبادرة "إجابة السائلين" لخدمة ضيوف الرحمن

خدمات السعودية للحجاج

الدمام - شريف احمد - ‏أطلق رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس؛ مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف، للرد على استفسارات ضيوف الرحمن الشرعية، وإثرائهم وتوعيتهم وتعليمهم لأداء عباداتهم على علم وبصيرة.‏وقال رئيس الشؤون الدينية: إن ‏مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف؛ جاءت للتيسير على ضيوف الرحمن، وتعزيز مهام مكاتب "إجابة السائلين"، وتوسيع دائرة نشاطها في موسم الحج؛ للرد على أسئلة ضيوف الرحمن وتوعيتهم لما فيه اتباع هدي نبيهم ﷺ في أداء مناسك الحج والعبادات.‏وأكد أن توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تحث على بذل الجهود وشحذ الهمم والتفاني لإعزاز رسالة الحرمين الدينية ونشرها في المعمورة، وخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتطويع كل الإمكانات والممكنات لتيسير أداء مناسكهم وانتفاعهم من الخِدمات الدينية المقدمة.‏واستفتح رئيس الشؤون الدينية مبادرة "إجابة السائلين" عبر الهاتف؛ باستقبال عددٍ من الأسئلة المتعلقة بمناسك الحج والزيارة والعبادات من ضيوف الرحمن عبر الهاتف، وأجاب عليها في ضوء أدلة الكتاب والسنة، والمقاصد الشرعية والأنظمة المرعية.‏وكان رئيس الشؤون الدينية دشن في المرحلة الأولى من موسم الحج مبادرة "كرسي أئمة المسجد النبوي للإفتاء وإجابة السائلين"؛ تعميقًا لرسالة الأئمة وإثراءً لمكانتهم في الأمة، وتوسيعًا لدائرة مهامهم من المحراب والمنبر إلى الكرسي العلمي إلى المشاركة في الإفتاء، وتفعيلًا لمشروع كراسي الإفتاء وإجابة السائلين في المسجد النبوي في موسم حج ١٤٤٥هـ.ويأتي هذا إثراءً لتجربة الحجاج الزائرين للمسجد النبوي؛ بإيضاح مناسك الحج والعمرة، وآداب الزيارة، والأحكام التعبدية، وغرس مفهوم الوحدة والاجتماع، والسمع والطاعة لولي الأمر، وتجلية خطورة الغلو والتطرف والانحلال، وإرساء الأمن الفكري والسلوك القويم، وإبانة الإسلام الحق، وكشف الدعاوى الباطلة الملفقة حوله.‏وتعمل إدارة "إجابة السائلين" التي تضم مجموعة من العلماء والقضاة والمدرسين؛ على توعية الحجاج والزائرين، في مسائل العقيدة الإسلامية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك، وآداب الزيارة؛ ليؤدوا عباداتهم وفق المقتضى الشرعي دون إخلال أو إحداث وابتداع.