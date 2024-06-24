بالفيديو: صلاح خاشقجي يكشف عن أفضل طريقة لاستثمار المليون الأول.. والمدة اللازمة ليتضاعف مبلغ الاستثمار

صحيفة الخليج 365: كشف الاقتصادي صلاح خاشقجي، عن أفضل طريقة لاستثمار المليون الأول للشخص الراغب في الاستثمار.

وقال خاشقجي خلال بودكاست فرصة رداً على سؤال متصلة خوفاً من خسارة أموالها بسبب التضخم :" منصات المستشار الآلي بتستثمر لكي الفلوس هذي في صناديق مؤشرات متداولة، وكل العملية اللي بتسويها المنصات هذي إنها بتستثمر أموالك في السوق كله".

وأضاف :"هذا يعني إنها بتشتري لكي أكبر شركات في العالم، وتسوي لكي تنوع جغرافي وتنوع بين الأصول، والتنوع هذا اللي بيخفض المخاطر، والشيء الوحيد المطلوب منك، إنك تلتزمي بالسوق".

وتابع :"الفكرة الأساسية من موضوع شراء السوق، إن ما فيه أحد فينا يقدر يعرف بشكل دقيق من هي الشركات الرابحة أو الشركات التي سوف تخسر، وأنا يكفيني عائد السوق وهو تقريباً ما بين 10 إلى 12 % سنوياً في المتوسط، وفي سنوات أكثر وسنوات أقل، وسنوات يمكن أن تحدث خسارة".

وأكمل :"الاستمرار لمدة تقرب العشر سنوات سوف يتحقق متوسط العائد الذي ذكرناه وهو عائد تراكمي، بمعنى إن كل مبلغ بتضعيه الآن في السوق راح يتضاعف مرة كل 7 سنوات".