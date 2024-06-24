شكرا لقرائتكم خبر عن خطة استراتيجية جديدة لمركز الملك سلمان للإغاثة.. اعرف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز.

جاء بحضور معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، وعدد من قيادات المركز. الخطة الاستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة وأثنى الدكتور عبدالله الربيعة على الدعم اللامحدود من معهد الإدارة العامة في وضع الخطة الاستراتيجية للمركز، مشيدًا بالأداء الرفيع لفريق عمل الخطة.

واشتملت الخطة الاستراتيجية لمركز الملك سلمان للإغاثة على الرؤية والتي تشمل الريادة في الأعمال الإغاثية والإنسانية وما يقدمه للعالم، والرسالة وهي الإشراف والتنظيم والتمكين والرقابة على الأعمال الإغاثية والإنسانية في الخارج من خلال عمل مؤسسي متميز يتوافق مع قيم المملكة بجودة عالية ومتميزة.

كما اشتملت الخطة على ثلاث ركائز رئيسية وهي تعظيم أثر العمل الإغاثي والإنساني، والتميز المؤسسي، وكذلك الاستدامة المالية. أهداف خطط مركز الملك سلمان للإغاثة وعملت الخطة الاستراتيجية للمركز على تحقيق 7 من الأهداف منها تقديم مساعدات إغاثية وإنسانية بكفاءة عالية وأثر مستدام، و إبراز دور المملكة في العمل الإغاثي والإنساني الدولي.

وكذلك تطوير النموذج التشغيلي الداخلي، وتنمية القدرات البشرية، وتحقيق التميز التقني، وكذلك تنمية وتنويع الموارد المالية.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ 18 مبادرة تترجم هذه الأهداف والركائز من خلال 51 مشروعًا، يتم القياس من خلال 26 من مؤشرات الأداء، أيضا تم ربط المبادرات بجدول زمني يبدأ من الربع الثالث من عام 2024م.