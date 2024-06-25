شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قائدًا.. تفاصيل مشاركة كشافة المملكة بملتقى الطرق التربوية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.