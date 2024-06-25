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شكرا لقرائتكم خبر عن 26 قائدًا.. تفاصيل مشاركة كشافة المملكة بملتقى الطرق التربوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية, مُشاركتها في الملتقى الكشفي العربي الخامس للطرق التربوية.
وتعقده المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي- بالمركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة.
ويستعرض الملتقى الذي يستمر حتى 28 من يونيو الحالي، أفضل ممارسات الجمعيات الكشفية العربية في تطبيق بعض السياسات الكشفية.
بالإضافة إلى مناقشة أولويات الاستراتيجية الكشفية العالمية وأهمية التحول الرقمي، ومخرجات مؤتمر باريس للتربية والمبادرات الكشفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسبل تنفيذها، ومدى تضمين إرشادات الحماية من الأذى في المناهج الكشفية العربية المطورة، لتكون مرجعًا في المناهج الوطنية.
هذا بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز قدرات القادة الكشفيين العرب، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم، بما يخدم الحركة الكشفية العربية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعقده المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي- بالمركز الكشفي العربي الدولي في القاهرة.
مشاركة 26 قائدًا كشفيًاويأتي بمشاركة 26 قائدًا كشفيًا، وقائدة كشفية، يمثلون 11 جمعية كشفية عربية وطنية.
ويستعرض الملتقى الذي يستمر حتى 28 من يونيو الحالي، أفضل ممارسات الجمعيات الكشفية العربية في تطبيق بعض السياسات الكشفية.
بالإضافة إلى مناقشة أولويات الاستراتيجية الكشفية العالمية وأهمية التحول الرقمي، ومخرجات مؤتمر باريس للتربية والمبادرات الكشفية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وسبل تنفيذها، ومدى تضمين إرشادات الحماية من الأذى في المناهج الكشفية العربية المطورة، لتكون مرجعًا في المناهج الوطنية.
تنمية قدرات المشاركينويهدف الملتقى إلى تنمية قدرات المشاركين في تطبيق السياسات العالمية مثل برنامج الشباب، ومشاركة الشباب، والقيادات في الكشفية، وسياسة الحماية من الأذى على المستوى الوطني.
هذا بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز قدرات القادة الكشفيين العرب، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينهم، بما يخدم الحركة الكشفية العربية ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.