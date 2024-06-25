شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من القيادة.. سمو وزير الدفاع يزور بكين لبحث العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - بتوجيه من القيادة -حفظها الله- وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، العاصمة الصينية بكين في زيارة رسمية.وسيعقد سموه خلال الزيارة عددًا من اللقاءات؛ لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.