جامعة الأميرة نورة تُطلق المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس

أطلقت إدارة الشؤون الرياضية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، المخيم الصيفي الرياضي للموسم الخامس 2024م، والذي يستمر حتى يوم الخميس 15 أغسطس 2024م، وذلك في مقر نادي الطالبات بالجامعة. ويأتي المخيم الصيفي بهدف تحسين مستوى اللياقة البدنية للمشاركات، وتطوير المهارات الرياضية، وتعليم القيم الرياضية، وتعزيز العمل الجماعي، إضافةً إلى توفير بيئة ممتعة للمشاركات خلال فترة الصيف. ويعتمد المخيم الصيفي على تقديم حزمة من الحصص الرياضية التي تشمل مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك الألعاب الرياضية الجماعية ككرة السلَّة، والكرة الطائرة، وكرة قدم الصالات، والألعاب الفردية ككرة الطاولة، وكرة الريشة الطائرة، وألعاب القوى، والبلياردو، والجودو، والتايكوندو. ودعت إدارة الشؤون الرياضية الراغبات بالتسجيل في المخيم، الدخول عبر الرابط .



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