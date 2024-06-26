شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء في المقدمة.. اعرف أعلى درجات الحرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. استمرار الموجة الحارة على أجزاء من الرياض مجلس القضاء الإداري يسمي رؤساء محاكم ديوان المظالم

الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، درجة الحرارة في الأحساء وصلت إلى 48 درجة.وجاءت الدمام والمدينة المنورة ووادي الدواسر في المرتبة الثانية، وسجلت كل منها 46 درجة مئوية.ثم جاءت الرياض ومنى وشرورة في المرتبة الثانية بـ45 درجة مئوية.