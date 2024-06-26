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الأحساء في المقدمة.. اعرف أعلى درجات الحرارة بالمملكة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة، وذكر المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على تطبيق إكس، درجة الحرارة في الأحساء وصلت إلى 48 درجة.
وجاءت الدمام والمدينة المنورة ووادي الدواسر في المرتبة الثانية، وسجلت كل منها 46 درجة مئوية.

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ثم جاءت الرياض ومنى وشرورة في المرتبة الثانية بـ45 درجة مئوية.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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