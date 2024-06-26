شكرا لقرائتكم خبر عن حملة صيفية مشتركة لمكافحة الأمراض الحيوانية والمعدية بقرى حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

تنفيذ برامج متنوعة لتوعية القرى

الوقاية من الأمراض

الدمام - شريف احمد - تستعد كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة وإدارة التعليم في محافظة حفر الباطن لإطلاق حملة صيفية مشتركة لمكافحة الأمراض الحيوانية المعدية في القرى النائية بالمحافظة.وتستهدف الحملة توعية سكان القرى، خاصة الأميين منهم، حول الأمراض التي تصيب المواشي وكيفية انتقالها إلى الإنسان، بالإضافة إلى طرق الوقاية منها.واستقبل مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة محافظة حفر الباطن زبن الشمري، مدير التعليم بحفر الباطن المكلف ماطر الظفيري، وذلك للتباحث حول تنفيذ برامج مشتركة تستهدف القرى التابعة للمحافظة ضمن الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بحفر الباطن وذلك لغرض تقديم خدمة التثقيف الصحي بالأمراض التي تصاب بها المواشي والأمراض المعدية للإنسان.وتشمل الحملة تنظيم محاضرات وبرامج توعوية مبسطة تناسب الفئات المستهدفة، مع التركيز على الرسوم التوضيحية التي تساعد على فهم المعلومات بشكل أفضل.وأكد مدير مكتب وزارة البيئة بحفر الباطن، زبن الشمري، أهمية التعاون مع إدارة التعليم في تنفيذ هذه الحملة، مشيرًا إلى أن الوعي الصحي يساهم في حماية صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.وقال أن مكتب وزارة البيئة ومن باب التعاون المشترك مع كافة الجهات التعليمية وغيرها، يسعى بأن يقدم برامج ومحاضرات توعوية تساهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى كافة فئات المجتمع، وبالخصوص ما تستهدفه الحملة الصيفية التعليمية في المناطق النائية التي تستهدف فئات البيئة الأمية ممن يحتاجون إلى عناية خاصة تساعدهم على فهم مثل هذه البرامج بشكل أفضل.وأضاف يأتي هذا التعاون ما بين مكتب وزارة البيئة وإدارة التعليم بالمحافظة في تحقيق أهداف هذه الحملة والمساهمة بتقديم محاضرات توعوية بالأمراض التي تصاب بها المواشي والأمراض المعدية للإنسان وكيفية الوقاية منها وإعداد نشرات للتوعية الزراعية مع التركيز على الرسوم التوضيحية التي تناسب بيئة الأميين.من جانبه، أوضح مدير التعليم المكلف بحفر الباطن، ماطر الظفيري، أن الحملة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتسعى إلى محو الأمية الصحية وتعزيز الوعي لدى سكان القرى النائية.وقال تتضمن الحملة اقامة فصول مركزة تقام في الأماكن التي يصعب فيها إقامة فصول منتظمة كمناطق سكن البدو والمناطق النائية تشمل جميع جوانب حياة المواطن السعودي التعليمي، والثقافي، والصحي وكذلك المجتمعي، بهدف محو الأمية الأبجدية والحضارية.