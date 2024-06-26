شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق مهرجان "حبوب بلادي واللوز" في نسخته الثانية بمحافظة المندق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنطلق، غداً الخميس، فعاليات مهرجان "حبوب بلادي واللوز" في نسخة الثانية بمحافظة المندق، والذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بمشاركة 20 عارضاً، وعدد من الجهات الحكومية، وذلك بحديقة الفرشة بالمندق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن محافظة المندق تتميز بتوفر منتجات الحبوب بمختلف أنواعها، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى دعم زراعة الحبوب واللوزيات لإعادة إحياء الأراضي الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار، حيث تعد إحدى المحاصيل الأصيلة بالمنطقة.

كما تقدم الوزارة عدة برامج لدعم الحبوب واللوز من خلال برنامج "ريف"، وأيضًا برنامج "الزراعة العضوية"، وبرنامج "إعادة تأهيل المدرجات الزراعية" وجميع هذه البرامج تقدم دعمًا ماليًا وعينيًا غير مسترد؛ وذلك لدعم التنمية الزراعية المستدامة لرفع مستوى الناتج المحلي من المحاصيل الغذائية وبلوغ الأمن الغذائي.