شكرا لمتابعة خبر عن باير تحقق رقماً قياسياً عالميًا تحت اشراف جمعية أثر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حققت شركة باير الطبية و جمعية التطوع الصحي أثر الرقم القياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس لأرقام القياسية لأكبر عدد من الأشخاص يتم فحصهم في موقع واحد لعوامل الخطورة عن امراض القلب تحت مبادرة احمِ قلبك وتحت حملة مجتمع مطمئن وبرعاية باير الطبية وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب.

ويأتي هذا الانجاز السعودي تعزيزًا لدور القطاع غير الربحي كأحد مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في زيادة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي وزيادة عدد المتطوعين.

وصرح مدير عام شركة الريادة الماسية المنظم للحدث ان تلك الجهود تأتي ضمن نطاق حملات التثقيف والتوعية المساندة للقطاعات الصحية الغير ربحية والحكومية برعاية شركة باير الطبية تحاكي أحدث نماذج التوعية عالميا بتقديم تقارير فورية ومؤشرات للخطورة لأمراض القلب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وإدخال بيانات المستفيد من الحملة عبر إدخال علاماته الحيوية الصحية لتحقيق التأثير المباشر المبني على تحديد مؤشرات الخطر لمستفيدي الحملة وتعظيم اثر التوعية الصحية لدى المستفيد .

يشار إلى أن الحملة انطلقت في منطقة عسير بشركة مباشرة مع تجمع عسير الصحي . وتنطلق في منطقة القصيم بالشراكة مع جمعية قلب الصحية بالتزامن مع اليوم العالمي للقلب ، إذ تشكل أمراض القلب ٤٥% من أسباب الوفيات في المملكة.

وتعد شركة باير الطبية الراعي الرسمي للحملة الوطنية للوقاية من أمراض القلب بهدف الوصول لمليون مستفيد خلال ٣ سنوات.