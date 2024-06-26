شكرا لمتابعة خبر عن فتاة تشعل مواقع التواصل بعلاقتها بالإبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد ملئ بمشاعر الاحتواء والحنين ، أشعلت فتاة مواقع التواصل الاجتماعي بعلاقة التي جمعتها بالإبل .

وأظهر المقطع المتداول ، الفتاة وهي تجلس رفقة الإبل ، بينما تقول باحتضانهم في مشهد نال إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

وحظى المقطع بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث أشاد الرواد بالعلاقة القوية التي تجمع الفتاة والإبل ، وجاءت التعليقات كالتالي : ” علاقتهم مرة قوية شكلها عاشت معهم ” ، بينما قال آخر : ” ما شاء الله عليها” .