شكرا لمتابعة خبر عن الجميعة: بعض النساء لا ترغب بأن يكون زوجها مميزا ماديا.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار الاستشاري النفسي ناصر الجميعة، جدلاً واسعًا بعدما تحدث عن بعض النساء التي لا ترغب بأن يكون زوجها مميزاً مادياً بدافع الغيرة كي لا يتزوج مرة أخرى.

وقال “الجميعة” بعض الأزواج والزوجات لم يكونوا منتبهين جيدا للنية التي يحملونها تجاه الأخر، فمثلاً رجل يحب زوجته كثيراً فهو ينوي استقبال كل ماتحمله زوجته من أفكار ومعتقدات وقد يتبنى بعض هذه الأفكار التي هي ربما ليست في صالحه أو في صالح الأسرة بشكل عام”.

وأضاف: “الرجل يريد الثراء، ويريد أن يكون مميزاً بعمله، ويريد أن يحقق موارد أعلى، ولكن لأنه يحب زوجته فأنه يستجيب لنوايا الأخرين والتي ربما ليست في صالحه”.

وأختتم “هناك بعض النساء لا ترغب في أن يكون زوجها مميز ، وإنما ترغب في أن يزداد دخله الشهري بمقدار 10 أو 15 % فقط مما يكفيهم في تحسين وضعهم المعيشي وزيادة في مستوى جودة الحياة، وتخشى إذا كان لديه أموالا أخرى أن يذهب بها إلى إمرأة أخرى”.