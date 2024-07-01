شكرا لمتابعة خبر عن تخصيص صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الأمن العام على منصة “إكس”، أنه ابتداءً من اليوم، تم تخصيص صـحن المـطاف والدور الأرضي في المسجد الحرام لضيوف الرحمن من المعتمرين .

ويأتي توجيه الأمن العام تزامنا مع بدء موسم العمرة وتيسيرا على المعتمرين في أداء مناسكهم.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت بعد انتهاء موسم الحج مباشرة، باستقبال المعتمرين وإصدار تأشيراتهم، وتعمل الوزارة على تيسير وصول المزيد من ضيوف الرحمن، وتوفير ما يلبي احتياجاتهم ويحقق تطلعاتهم، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.