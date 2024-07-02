شكرا لمتابعة خبر عن الربيعة يحتضن طفلين سوريين بعد استعادهما حاسة السمع ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة باحتضان طفلين من سوريا بعد ان نجحت عمليتهم الخاصة بزراعة القوقعة واستعادا السمع.

وأعلن د. الربيعة، إطلاق أكبر حدث إنساني تطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي حول العالم برنامج سمع لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي والمكون من 24 برنامج تستهدف 940 مستفيدًا من الشعبين السوري والتركي، بالتوازي مع عدد من البرامج التطوعية في مختلف التخصصات من ضمنها الأطراف الاصطناعية والعلاج الطبيعي، والدعم النفسي، والتمكين الاقتصادي، والسلال الغذائية والحقائب الصحية ، ليستفيد من هذه البرامج ما يتجاوز 5000 فرد من الشعبين.

ويتم العمل على تنفيذ برنامج توفير1000 وحدة سكنية مؤقتة في 3 مناطق في محافظة هاتاي متوقع أن يستفيد منها 5000 فرد إضافة إلى 3000 وحدة سكنية سبق وأن تم تنفيذها مناصفة بين المتضررين في سوريا وتركيا ، ليصل تكلفة ما تم تقديمه من المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة للمتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا حتى الآن مبلغ 91مليون دولار أمريكي .

وأكد د. الربيعة أن المملكة ستظل ملتزمة بنهجها الثابت في إيصال رسالتها الإنسانية السامية تجاه أشقائها وأصدقائها والمجتمعات المحتاجة في جميع دول العالم.