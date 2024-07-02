شكرا لمتابعة خبر عن الشرطة التركية توقف رجلا هدد سائحا سعوديا بسكين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت شرطة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل تركي هدد سائح سعودى بسلاح أبيض بمنطقة ساريير.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للشرطة التركية، وهى تلقى القبض على الرجل من منزله.

ونشرت الشرطة على منصة “اكس”، بيان قالت فيه إن الحادث وقع بمنطقة ساريير على الجانب الأوروبي من إسطنبول عند الساعة الثانية من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي (11 من مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وكان خليجيون تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلا يحمل سكينا وهو على ما يبدو يهدد رجلا آخر يجلس على طاولة أحد المطاعم.

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