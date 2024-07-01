شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. موجة حارة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى تأثر أجزاء من منطقة الرياض بموجة حارة غداً وارتفاع في درجات الحرارة من 47 - 48 درجة مئوية, تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وتشمل الحالة محافظات: الأفلاج، والخرج، والسليل. مركز الأرصاد وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ونبه من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على معظم مناطق المملكة، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة وعسير وجازان، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.