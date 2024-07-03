شكرا لقرائتكم الصل الأسود ظهرت 15 مرة في مزارع شمال الرياض هذا العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المختص البيئي عبدالسلام السلمان، أن ثعابين الصل الأسود ظهرت 15 مرة في مزارع شمال الرياض هذا العام.

الصل الأسود

وتابع السلمان، في مداخلة على العربية إف إم، أن الصل الأسود نوع من الثعابين السامة جدًّا، ويؤثر على الجهاز العصبي ويشبه سم الكوبرا.

وأضاف أن ذلك الثعبان الأسود اللامع من أكبر أنواع الثعابين في المنطقة التي تقع شمال الرياض، وهو ليلي المعيشة وأصبح يشاهد بكثرة، لكن الإصابات منه نادرة جدًّا بسبب لونه اللامع.

ويرجع سبب ازدياد أعداد ثعبان الصل الأسود لعدة عوامل منها نقص المفترسات من قطط برية وثعالب وطيور جارحة والسبب الآخر هو تمدد الأحياء السكنية والمزارع في بيئته.