شكرا لقرائتكم ضيوف الرحمن يودعون المدينة المنورة بشراء الهدايا واللقطات التذكارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - يودع ضيوف الرحمن المدينة المنورة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي, وأدوا الصلاة فيه, وزيارة العديد من الجوامع والمعالم التاريخية بالمدينة المنورة.

شراء هدايا وسلع تذكارية

ويختتم غالبية ضيوف الرحمن رحلتهم الإيمانية بشراء الهدايا والسلع التذكارية لاصطحابها إلى الأقارب والأهل في بلدانهم.

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ورصدت “واس” مشاهد إقبال ضيوف الرحمن على التسوّق وشراء بعض الهدايا قبل المغادرة إلى بلدانهم لتكون ذكرى من رحلتهم الإيمانيّة كالذهب والتمور والهدايا التذكارية والسبح وخواتم الفضة وبعض المنتجات التي تصنّع أو تعدّ في المدينة المنورة و عبوات مياه زمزم المخصّصة للشحن الجوي.

كما يحرص ضيوف الرحمن على التقاط صور تذكارية في المسجد النبوي وفي الساحات وفي المواقع والمعالم الدينية والتاريخية التي يرتادونها لتخليد ذكرى زيارته إلى المدينة المنورة.