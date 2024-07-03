1380 جولة رقابية برفحاء

نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء 1.380 زيارة وجولة رقابية على المنشآت التجارية، منها 616 زيارة لأعمال الرقابة الصحية و764 زيارة لرقابة الأسوق، وذلك خلال يونيو الماضي 2024.

وأوضحت بلدية رفحاء أنه جرى إغلاق 3 منشآت تجارية، ورصد 97 مخالفة، وتحرير 35 إنذارًا، وإصدار 17 رخصة، في ما بلغ عدد الشهادات الصادرة 35 شهادة، ومصادرة 373 كلجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب إزالة 31.908 أمتار مكعبة من مخلفات الأنقاض.

وبيّنت أن الفرق الرقابية مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت، مشددة على أنه لن يُتهاون مع المنشآت المخالفة، تعزيزًا للدور الحيوي للقطاع البلدي وتحسين جودة الحياة.