الأمير بندر بن خالد بن فيصل: هدفنا الارتقاء بمستوى الخيل المشاركة في السباقات عبر تطوير البرنامج السباقي ونوعية الأشواط

أشاد المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله-, منوهًا بحرصها الكبير على تطوير مستوى الفروسية عامةً بالمملكة، وسباقات الخيل بوجه خاص، وتسهيل العقبات كي تتبوأ السباقات السعودية المراكز الأولى عالميًا وتواصل نجاحاتها التي تحققت خلال الأعوام السابقة والتي تعد مثالًا عالميًا للنهضة السباقية عبر القفزات والنجاحات الكبيرة المتعددة، والتي لم يسبق لنظرائها دوليًا تحقيق مثل هذه النجاحات في مدة مماثلة.

وعن التصنيف الدولي الجديد لكأس الملك فيصل، قال الأمير: "يعد هذا التصنيف نجاحًا باهرًا بفضل الله -عز وجل- ثم بتوجيهات القيادة الرشيدة وعلى رأسها مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبلا شك فإن ترقية تصنيف كأس الملك فيصل للخيل العربية الأصيلة من فئة ليستد إلى الفئة الثالثة دوليًا يُعد اعترافًا بقوة سباقات المملكة خصوصًا أن هذه الترقية جاءت في وقت وجيز من استحداث الكأس والذي صُنّف في العام الثاني من انطلاقه قبل أربع سنوات بتصنيف دولي فئة (ليستد)".

كما تطرق الأمير بندر إلى التطور الذي استجد هذا الموسم قائلاً: "إن من أهدافنا الإستراتيجية في الجانب الفني الارتقاء بمستوى الخيل المشاركة في السباقات عبر تطوير البرنامج السباقي ونوعية الأشواط التي غلب عليها طابع الهانديكاب".

يُذكر أن موسم سباقات المصيف هذا العام يشتمل على 39 أمسية سباقية تنتهي يوم السبت 25 ربيع الأول الموافق 28 سبتمبر المقبل، بمجموع أشواط يبلغ 351 شوطًا، منها 273 شوطًا لخيل الثروبيرد، و78 شوطًا للخيل العربية الأصيلة.