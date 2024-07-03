وزير الدفاع يبحث مستجدات الأوضاع مع الرئيس التركي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتوجيه من القيادة التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة أمس، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما للرئيس ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل إردوغان تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن سيف، فيما حضره من الجانب التركي وزير الدفاع الوطني ياشار غولر، ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية البروفيسور خلوق غورغون وعدد من كبار المسؤولين.