شكرا لقرائتكم خبر جراحة تعيد الصوت لطفل يعاني شللا أحاديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح فريق طبي جراحي في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود في علاج طفل يعاني شللا أحادي الجانب في الحبل الصوتي، بعد إجراء عملية جراحية.

وأوضحت استشارية جراحة الأنف والأذن والحنجرة للأطفال في المدينة الطبية الجامعية الدكتورة لطيفة المقوشي، أن الطفل كان يعاني ضعفا في الصوت، وبعد إجراء الفحوص اللازمة تبين وجود شلل أحادي في الأحبال الصوتية، وبدراسة الحالة قرر الفريق الجراحي إجراء عملية جراحية لإعادة عصب الحنجرة، خلال توصيل الحبل الصوتي المشلول بعصب سليم.

وأكدت أن هذا النوع من العمليات يعد من العمليات الدقيقة والآمنة، وذات نتائج جيدة على المدى الطويل.