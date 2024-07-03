شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. رياح شديدة وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات، على المهد وبدر ووادي الفرع والعيص وينبع النخل.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 من مساء.

رياح شديدة

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على المدينة المنورة والحناكية.

وأشار إلى أن الحالة ستبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء.