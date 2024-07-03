شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.

ويشمل التنبيه الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

ويصاحب الظاهرة رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.