شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة وطقس حار.. ظواهر جوية متنوعة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على الطريق الواصل بين الليث وجازان.

وقد تصل الى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

في حين يبقى الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.