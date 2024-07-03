السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر” والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.
وأوضحت، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الخميس 4 يوليو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
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