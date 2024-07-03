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السعودية | “المرور” يطرح اليوم المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر “أبشر”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

تطرح الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت، أن المنصة تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وأضافت، أن المزاد يستمر حتى غد الخميس 4 يوليو، ويمكن المشاركة فيه عبر 4 خطوات؛ تتمثّل في: الدخول على منصة “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، ثم خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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