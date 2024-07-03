53 مخالفة جسيمة لاشتراطات الطرق والشوارع

شددت الأمانات والبلديات بالمناطق على ضرورة تطبيق الاشتراطات المتعلقة بمخالفات الطرق والشوارع، والتي تتضمن 68 مخالفة بينها 53 مخالفة جسيمة، تراوحت قيمة غراماتها من 200 ريال وحتى 50.000 ريال، حسب حجم ونوع المخالفة وتصنيف الأمانات والبلديات.

سياج أرضي

شملت لائحة جدول جزاءات المخالفات البلدية المحدّث من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عددا من المخالفات، أعلاها مخالفتا استخدام ترخيص حفر طارئ لحفرية غير طارئة، والتعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل كاستخدام كهرباء من أعمدة الإنارة، وغرامتاهما 50 ألف ريال، بينما تطبق غرامة الـ 30 ألف ريال على عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع، وكذلك عـدم وضع سياج أرضي أو لوحات إرشادية أو إشارة تحذيرية عاكسة عند مـنطقة العمل التي تسبب خطراً على المشاة أو الحركة المرورية، وقفل الشوارع دون ترخيص، أو إتلاف أي من الممتلكات العامة بأي وسيلة كانت خلال أعمال الحفريات.

مهلة تصحيحية

صنفت النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، المنشآت بحسب الأمانات والبلديات، وروعي في تحديد الغرامات التدرج بحسب نوع المخالفة، ومدى التكرار، والاختلاف بين مستويات المدن من حيث الناحية الاقتصادية، وأحجام المنشآت بحسب التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ التنبيه قبل إيقاع الجزاء ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة.

أنظمة ولوائح

من جانبها، دعت أمانة العاصمة المقدسة المقاولين ومنفذي المشاريع بضرورة الالتزام بلائحة جدول جزاءات المخالفات البلدية، وخاصة فيما يتعلق بمخالفات الطرق والشوارع العامة والمحافظة على سلامتها وأداء المشاريع المختلفة وفق الطرق النظامية.

وأكدت الأمانة على أهمية العمل وفق هذه اللائحة حرصاً على توفير البيئة الملائمة، والحدِّ من مظاهر التشوه البصري، وضمان التزام المقاولين بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وتعزيز مستوى الوعي، ورفع معدلات الامتثال.

وشددت الأمانة على ضرورة تطبيق الاشتراطات والالتزام بما ورد فيه، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهاً للمظهر العام أو خطراً على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

مخالفات جسيمة وقيمتها

- عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت عليه

30 ألف ريال

- عـدم وضـع سياج أرضي أو لوحات إرشـادية أو إشـارة تحذيرية عاكسة

30 ألف ريال

- إعاقة المشاة على الأرصفة بأي وسيلة

15 ألف ريال

- قطع التمديدات الرئيسية أو الفرعية للخدمات

20 ألف ريال

- العمل بالموقع بدون ترخيص

10 آلاف ريال

- عدم وجود غطاء لفتحات التفتيش أو عدم صيانة الغطاء

10 آلاف ريال

- إزالة مطب نظامي لتهدئة السرعة أو جزء منه دون إذن الجهات المختصة

5 آلاف ريال

- عدم تقيد العمال بوسائل السلامة وسلامة المرافق المجاورة

1000 ريال