وشارك في الدورة التي استمرت شهراً أكثر من 100 شخص، حيث استهدفت تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لنظام إدارة سلامة الأغذية، وتحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (HACCP)، كما تناولت الدورة إعداد وتنفيذ إجراءات المراقبة والتصحيح.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن المعهد يعطي أولوية قصوى في تنمية الكادر البشري وتأهيله بالدورات المتخصصة القصيرة والمكثفة، للوصول بالكادر البشري إلى أقصى درجات المعرفة، وتعزيز سوق العمل بتلك الكفاءات، خاصة في قطاع صناعة الغذاء.
في السياق ذاته، ذكر المدير التنفيذي المكلف للأكاديمية الوطنية للصناعة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهندس عمر السليم، أن تنظيم تلك الدورات يسهم بشكل كبير في ضمان تعزيز سوق العمل بكوادر قادرة على إحداث نقلة نوعية في تلك الصناعة الاستراتيجية.
من جانبها، أشادت مدير برامج في الأكاديمية الوطنية للصناعة وكبير أخصائي تنمية القدرات الأستاذة منى العمري، بمستوى المتدربين، وما قدمته تلك الدورة من أثر فعّال في رفع كفاءة الفرد العامل في صناعة الغذاء التي تمثل أهمية قصوى في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وأعطى غالبية المشاركين في البرنامج التدريبي ردود فعل ممتازة، ما منح الدورة معدل رضا إجماليا قدره 99.7%، كما أشار المشاركون أيضا إلى أهمية محتوى التدريب لأدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية.
كانت هذه تفاصيل خبر معهد الصناعات الغذائية والأكاديمية الوطنية للصناعة يكرّمان المتميزين في دورة سلامة الأغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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