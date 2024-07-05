معهد الصناعات الغذائية والأكاديمية الوطنية للصناعة يكرّمان المتميزين في دورة سلامة الأغذية

أقام معهد الصناعات الغذائية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للصناعة حفل تكريم للمتميزين في دورة تحليل المخاطر والتحكم بالنقاط الحرجة للمستويين الثاني والثالث في قطاع سلامة الأغذية، بحضور مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله الأحمري، والمدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية الأستاذ إبراهيم بن سعود العقيلي، والمدير التنفيذي المكلف للأكاديمية الوطنية للصناعة المهندس عمر السليم.

وشارك في الدورة التي استمرت شهراً أكثر من 100 شخص، حيث استهدفت تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لنظام إدارة سلامة الأغذية، وتحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة (HACCP)، كما تناولت الدورة إعداد وتنفيذ إجراءات المراقبة والتصحيح.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم العقيلي أن المعهد يعطي أولوية قصوى في تنمية الكادر البشري وتأهيله بالدورات المتخصصة القصيرة والمكثفة، للوصول بالكادر البشري إلى أقصى درجات المعرفة، وتعزيز سوق العمل بتلك الكفاءات، خاصة في قطاع صناعة الغذاء.

في السياق ذاته، ذكر المدير التنفيذي المكلف للأكاديمية الوطنية للصناعة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهندس عمر السليم، أن تنظيم تلك الدورات يسهم بشكل كبير في ضمان تعزيز سوق العمل بكوادر قادرة على إحداث نقلة نوعية في تلك الصناعة الاستراتيجية.

من جانبها، أشادت مدير برامج في الأكاديمية الوطنية للصناعة وكبير أخصائي تنمية القدرات الأستاذة منى العمري، بمستوى المتدربين، وما قدمته تلك الدورة من أثر فعّال في رفع كفاءة الفرد العامل في صناعة الغذاء التي تمثل أهمية قصوى في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.

وأعطى غالبية المشاركين في البرنامج التدريبي ردود فعل ممتازة، ما منح الدورة معدل رضا إجماليا قدره 99.7%، كما أشار المشاركون أيضا إلى أهمية محتوى التدريب لأدوارهم ومسؤولياتهم الوظيفية.