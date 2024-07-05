وقد مثل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الأمين العام الأميرة مها بنت محمد الفيصل، ومثّل مركز عبدالله بن إدريس أمينه العام الدكتور زياد بن عبدالله الدريس.
وقد رحبت الأميرة مها بهذا التوقيع إيماناً منها بالرسالة الكبرى التي ينطلق منها مركز بن إدريس في تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية، وطنياً وعربياً.
فيما أبدى الدكتور الدريس اعتزازه بهذا التعاون مع المركز الكبير.
وفي وقت لاحق تفضل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ورئيس مجلس أمناء مركز بن إدريس الأمير تركي الفيصل، باستقبال الدكتور زياد الدريس في مكتب الأمير، يرافقه المهندس سامي الحصين أمين عام مؤسسة عبدالله بن إدريس الخيرية والدكتور أحمد الكبيّر رئيس مجلس نظارة وقف عبدالله بن إدريس الثقافي.
حيث قاموا بتقديم عرض موجز لرئيس مجلس الأمناء عن الوقف الذي تأسس حديثاً، والدور الذي سيؤديه في تحقيق الاستدامة المالية والبرامجية للمركز الثقافي بعون الله.
وقد أعرب الأمير عن سعادته وإعجابه بالخطوات المتسارعة في نمو مركز عبدالله بن إدريس ونضج رؤيته وبرامجه، كما أكد أن أبواب مركز الملك فيصل مشرعة لتعزيز العمل المشترك بما يخدم الأهداف الوطنية والإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز عبدالله بن إدريس الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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