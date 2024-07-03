شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف العلاقة بين الإنسان والنجوم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، علاقة الإنسان بالنجوم ، مؤكداً أن العرب هم من أسمى النجوم .

وقال الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” إن علاقتنا بالنجوم تتلخص في ثلاث جوانب ، ألا وهم الجمال والتأمل والاستدلال ” .

وأشار إلى أن الشعوب الأخرى ما زالت تنطق أسماء النجوم كما نطقها العرب في بداية الأمر .

وأضاف : ” إن علاقتنا بالنجوم تبدأ بالجانب الجمالي ، وجاء في القرآن الكريم قوله تعالى «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» ، وبالنسبة لجانب التأمل ، قوله «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» ، والجانب التأملي ، قوله تعالى «قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ” .