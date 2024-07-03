السعودية | مع اقتراب إعصار “بيريل”.. “سفارة المملكة” بكوبا تُهيب بالمواطنين في جامايكا توخي الحذر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أهابت السفارة السعودية لدى جمهورية كوبا؛ غير المقيمة في جامايكا، بالمواطنين الموجودين في جامايكا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار بيريل Beryl المتوقع أن تتأثر به البلاد اليوم الأربعاء.