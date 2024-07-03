السعودية | مع اقتراب إعصار “بيريل”.. “سفارة المملكة” بكوبا تُهيب بالمواطنين في جامايكا توخي الحذر

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مع اقتراب إعصار “بيريل”.. “سفارة المملكة” بكوبا تُهيب بالمواطنين في جامايكا توخي الحذر والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض
أهابت السفارة السعودية لدى جمهورية كوبا؛ غير المقيمة في جامايكا، بالمواطنين الموجودين في جامايكا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار بيريل Beryl المتوقع أن تتأثر به البلاد اليوم الأربعاء.
وحثَّت السفارة، على اتباع تعليمات السلطات المحلية في جامايكا.. وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل معها على رقم الطوارئ: 005352806999.
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