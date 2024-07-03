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السعودية | مع اقتراب إعصار “بيريل”.. “سفارة المملكة” بكوبا تُهيب بالمواطنين في جامايكا توخي الحذر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أهابت السفارة لدى جمهورية كوبا؛ غير المقيمة في جامايكا، بالمواطنين الموجودين في جامايكا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار بيريل Beryl المتوقع أن تتأثر به البلاد اليوم الأربعاء.

وحثَّت السفارة، على اتباع تعليمات السلطات المحلية في جامايكا.. وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل معها على رقم الطوارئ: 005352806999.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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