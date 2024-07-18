شكرا لقرائتكم خبر عن استمر 3 أسابيع.. اختتام برنامج موهبة الإثرائي الصيفي بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم الخميس، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي الذي نظمته جامعة الملك فيصل بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بحضور رئيس الجامعة المكلف د. مهنا الدلامي، ومشاركة 134 طالبًا وطالبة و22 مدربًا ومساعد مدرب، وذلك في كلية الهندسة بمقر الجامعة.

وأكد الدلامي أن الجامعة سخرت لهذا البرنامج الذي استمر 3 أسابيع، جميع إمكاناتها لرعاية وتطوير الطلبة الموهوبين إيمانًا برسالتها الجامعية الرامية إلى المشاركة الفاعلة والإسهام العلمي في خدمة المجتمع، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ولرهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد باعتباره أهم وأكبر الفئات الأساسية لتحقيق مستهدفات الوطن ورؤيته الطموحة.

بيئة تعليمية مثالية

وأشارت رئيس البرنامج د. بنا بنت جويعد السبيعي، إلى أن الجامعة قدمت جميع التسهيلات اللازمة لخلق بيئة تعليمية مثالية لتحقيق أهداف البرنامج.



معرض لابتكارات الطلبة

بالإضافة إلى جهود وإسهام مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، التي تُعد ركيزة أساسية في تمكين الطلاب من اكتساب المعرفة والتطوير، وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والبحثية.

وتضمن الحفل الختامي للبرنامج معرضًا مصاحبًا للطلبة المشاركين، استعرض أهم ابتكاراتهم وأبحاثهم في وحدات البرنامج المختلفة التي تعنى في جانب العلوم الطبية والحيوية، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والفيزياء بين النظرية والتطبيق.

وفي ختام الحفل كرم رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الجهات المشاركة والمساهمة في نجاح البرنامج.