شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة مكة للتميّز تفتح باب الترشيحات لدورتها السادسة عشرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميّز في دورتها السادسة عشرة.

وأُعلن عن فتح باب الترشيح عبر المنصة الرقمية التفاعلية للجائزة (https://makkahaward.org/)، مما يعكس التزام الجائزة بتشجيع العمل المتميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بهدف تجويد الأعمال وإتقانها، وصولًا إلى أعلى مستويات الإبداع والتميّز.



وأوضحت أمانة الجائزة أن جائزة مكة للتميّز تحظى بدعم وإشراف من أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز.



روح التنافس الإيجابي



تحرص الجائزة على تشجيع العمل المتميز وبث روح التنافس الإيجابي بين الأفراد والقطاعات، مما يعزز من جودة الأداء والارتقاء بمختلف جوانب الحياة في المنطقة.

وشهدت الجائزة خلال الأعوام الماضية إقبالًا كبيرًا من مختلف الجهات والأفراد، حيث بلغ عدد الأعمال المشاركة قرابة 4900 عمل، كان لها تأثير إيجابي على المنطقة إنسانًا ومكانًا.



وأضافت الأمانة أن جائزة مكة للتميّز كرمت منذ انطلاقتها قبل نحو 16 عامًا قرابة 139 فائزًا من جهات حكومية وأهلية وأفراد، مما يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الجائزة على مستوى المملكة.

وأشارت إلى أن الجائزة، خلال مسيرتها، قد نجحت في توظيف التقنية لصالح التنمية والتطوير، وهو ما يُعتبر أحد أهم مستهدفات استراتيجية المنطقة، التي تركز على بناء الإنسان وتنمية المكان.



تعزيز الإبداع



تُسهم الجائزة، من خلال أفرعها التسعة، في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي ترمي إلى تعزيز الإبداع والعناية به وتشجيعه، هذه الأفرع تشمل: التميز في خدمات الحج والعمرة، التميز الإداري، التميز الثقافي، التميز الاقتصادي، التميز العمراني، التميز الاجتماعي، التميز البيئي، التميز العلمي والتقني، وأخيرًا التميز الإنساني.



وتتضمن فروع الجائزة التسعة مجالات متعددة تستهدف التميز والإبداع في مختلف القطاعات. ففرع التميز في خدمات الحج والعمرة يُمنح للجهات أو الأفراد الساعين لتقديم أفضل الحلول والخدمات في هذا القطاع الهام. أما فرع التميز الإداري، فيُعنى بتقدير الإنجازات البارزة في تقديم الحلول والخدمات الإدارية المميزة. وفي مجال التميز الثقافي، تُكرم الجائزة الأفراد والجهات التي تسهم في دعم وتعزيز الحراك الثقافي. بينما يُمنح فرع التميز الاقتصادي للمتميزين في تفعيل التنمية الاقتصادية.



وفي حقل التميز العمراني، تُمنح الجائزة للجهات أو الأفراد الذين يقدمون أعمالًا تصميمية وتنفيذية مدهشة في المجال العمراني. كما يُكرم فرع التميز الاجتماعي الأدوار الاجتماعية البارزة لخدمة المجتمع وإنسان المنطقة.

أفضل الحلول



من تُمنح جائزة التميز البيئي للمتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات في مجالات البيئة.



أما جائزة التميز العلمي والتقني، فتُعطى للمتميزين في مجال الأبحاث العلمية والابتكارات والاختراعات، بينما يُخصص فرع التميز الإنساني لتكريم الإنجازات الاستثنائية في المجال الإنساني، بشرط أن يكون للشخصية المختارة بصمة واضحة ومؤثرة في خدمة إنسان المنطقة.



تنافس هادف

وأكدت الأمانة أن جائزة مكة للتميّز تواصل تأصيل مبادئ إتقان العمل والارتقاء بمستوى الأداء والجودة من خلال التنافس الهادف، مما يسهم في تشجيع العمل المتميز وتكريم الجهود البارزة وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها. وتهدف الجائزة إلى تعزيز الابتكار عن طريق توفير منصة لتبادل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة والتعرف على أفضل الممارسات، وتفعيل مشاركة المنشآت في بناء المجتمع، وصولًا