بدء إزالة الأحياء العشوائية في الرياض 1446 : رؤية جديدة لمستقبل المدينة

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 21 سبتمبر 2024 01:47 صباحاً - تسعى أمانة مدينة الرياض إلى تحقيق تطور شامل في المدينة من خلال إزالة الأحياء العشوائية، وذلك في إطار خطة 1446. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للسكان، مما يعكس رؤية المملكة 2030. في هذا المقال، سنستعرض الأحياء المستهدفة بالإزالة، وأسباب هذه الخطة، بالإضافة إلى تفاصيل خريطة إزالة الأحياء.

قامت أمانة مدينة الرياض بتحديد مجموعة من الأحياء التي سيتم إزالتها ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية. ومن أبرز هذه الأحياء:

النسيم

الطويق

ابن شريم

النهضة

المرسلات

الجبس

الجانب الشرقي من حي عكاظ

ملقا

خريطة إزالة أحياء الرياض 1446

توضح خريطة إزالة الأحياء العشوائية في الرياض الأحياء التي تحتاج إلى تطوير. إليكم بعض التفاصيل حول الأحياء المستهدفة:

الحارة الشعبية

تقع الحارة الشعبية داخل حي المرسلات، وهي واحدة من الأحياء التي سُجلت فيها مخالفات عديدة، مما يستدعي الإزالة.

الجزء الشرقي من العماجية والغنامية

هذه المنطقة تقع داخل حي عكاظ وتواجه مشاكل تتعلق بالمخالفات، مما يجعلها ضمن قائمة الأحياء التي سيتم إزالتها.

حي النهضة

تحتوي منطقة النهضة على مناطق عشوائية سيتم إزالتها كجزء من الإجراءات التنموية.

حي الجبس

تشمل الإزالة بعض المناطق في حي الجبس، خاصة تلك التي تقع على أطراف المدينة.

حي ابن شريم

يشمل الإزالة مناطق سكنية في حي ابن شريم، بما في ذلك منطقة خشم العان.

متى سيتم إزالة أحياء الرياض؟

أعلن المسؤولون أن عملية إزالة الأحياء ستبدأ بعد الانتهاء من المشاريع الحالية، مع خطة لإنجازها قبل عام 2030. تسعى المملكة إلى تحديث البنية التحتية لجميع المنازل المتهالكة.

لماذا يتم إزالة أحياء الرياض؟

تتعدد الأسباب وراء قرار إزالة الأحياء العشوائية، ومن أبرزها:

تطوير البنية التحتية : تحديث المرافق والخدمات.

: تحديث المرافق والخدمات. توفير الخدمات العامة : تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان. تحسين جودة الحياة : تقديم حياة كريمة للمواطنين.

: تقديم حياة كريمة للمواطنين. تقييم دوري: متابعة التقدم في المشاريع والتطوير.

أكبر حي في الرياض

يعتبر حي اليرموك هو الأكبر في المدينة، وينقسم إلى قسمين: اليرموك الغربي والشرقي.

أرقى أحياء الرياض

تتميز الرياض بعدد من الأحياء الراقية، ومن بينها:

حي الصحافة

ملقا

حي الياسمين

مشروع تطوير مدينة الرياض 1446

يمثل مشروع تطوير مدينة الرياض خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تحويل الأحياء العشوائية إلى مجتمعات حضرية حديثة. يسعى المشروع إلى توفير فرص سكنية وتجارية للمواطنين.

أسباب إزالة العشوائيات في أحياء مدينة الرياض

وضعت الحكومة خطة شاملة لإزالة العشوائيات في الرياض لأسباب تتعلق بتحديث البنية التحتية، رفع مستوى المعيشة، وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسلامة في المنطقة.

في الختام: تمثل خطة إزالة الأحياء العشوائية في الرياض جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة. مع التزام الحكومة بتطوير المدينة، ينتظر سكان الرياض مستقبلًا أفضل، يستند إلى بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة.