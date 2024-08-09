شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. استعدادات مكثفة لعودة نصف مليون معلم ومعلمة إلى مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد المدارس في مختلف مناطق المملكة لاستقبال قرابة 500 ألف معلم ومعلمة يوم الأحد القادم، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة الصيفية، وتشمل هذه العودة معلمي ومعلمات التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية، حيث يزيد عدد هذه المدارس على 30 ألف مدرسة موزعة على مختلف مدن ومحافظات المملكة . تجهيزات المدارس لاستقبال الدراسة وتأتي هذه العودة في أعقاب عودة مديري المدارس والهيئات الإدارية في الأسبوع الماضي، حيث قاموا بتجهيز المدارس وتنظيم الجداول الدراسية وضمان توفير كافة المستلزمات التعليمية لاستقبال المعلمين والمعلمات في بيئة تعليمية متكاملة.

وقد شملت هذه التجهيزات مراجعة الخطط الدراسية وترتيب الفصول الدراسية استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد .

ويتزامن مع عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في الدور الأول.

وقد حرصت إدارات المدارس على توفير الأجواء الملائمة لإجراء هذه الاختبارات، حيث تم تجهيز لجان الاختبار في مختلف المدارس لضمان سير العملية بشكل منظم ووفق المعايير التعليمية المطلوبة . جهود الوزارة لتطوير التعليم وتأتي هذه الاستعدادات في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم وتعزيز البيئة التعليمية بهدف رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل .

ويبقى العام الدراسي الجديد بمثابة فرصة جديدة للمعلمين والمعلمات لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في رسالتهم التعليمية، وسط آمال كبيرة بتحقيق أهداف التعليم وبناء أجيال متميزة قادرة على المشاركة بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030 .