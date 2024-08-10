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شكرا لقرائتكم خبر عن مختصة: المواصفات القياسية واللوائح الفنية أساس لسلامة المنتجات الغذائية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعمل المملكة العربية السعودية على تطبيق معايير صارمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في السوق المحلي.
ويأتي هذا ضمن إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تسعى إلى حماية المستهلكين من خلال وضع وتنفيذ مواصفات قياسية ولوائح فنية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الغذائية المتاحة.
وقالت الأستاذ المشارك في تكنولوجيا وسلامة الأغذية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة نسرين عبدالسلام لـ "اليوم ": تم تطوير مجموعة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان التزام الشركات والمصانع بأعلى معايير الجودة.
وتشمل هذه المواصفات الدولية المعترف بها مثل نظام ISO 22000 الذي يركز على نظام إدارة سلامة الغذاء ويعزز السيطرة على المخاطر عبر سلسلة التوريد الغذائية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مجموعة من المواصفات القياسية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
في المقابل، أشارت الدكتورة عبدالسلام إلى أن اللوائح الفنية تشكل الإطار القانوني الملزم لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين. وتضمنت هذه اللوائح مجموعة من القوانين والاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها مصانع الأغذية، من بينها اللوائح الخاصة بالمواد المضافة، والملوثات الكيميائية والبيولوجية، والمواد الملامسة للأغذية.
من الأمثلة البارزة على هذه اللوائح، اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالمواد المضافة في الأغذية، التي تحدد المواد المسموح بإضافتها إلى المنتجات الغذائية والنسب القصوى لكل منها. كما توجد اللائحة الفنية الخاصة بحدود الملوثات في الأغذية، التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول المنتجات الملوثة. وأيضاً، اللائحة الفنية للمواد الملامسة للأغذية، التي تضمن عدم تلوث الأغذية بمواد ضارة أثناء التعبئة أو التغليف.
وفي مجال المطاعم، أشارت الدكتورة إلى اللوائح التي تتطلب عرض السعرات الحرارية ومسببات الحساسية على الوجبات الغذائية، مما يساعد المستهلكين على اختيار الوجبات بناءً على احتياجاتهم الصحية.
وأكدت أيضاً على جهود الهيئة في تقليل كميات الملح في المنتجات الغذائية، مثل لائحة تقليل محتوى الملح في الخبز، ما يسهم في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاك الصوديوم.
وبينت إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ليست مجرد قوانين وتشريعات، بل هي ضمان لجودة وسلامة المنتجات الغذائية، ما يعزز الثقة بين المنتج والمستهلك.
وأكدت على ضرورة التزام الشركات بهذه المعايير لضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين في المملكة.
ويأتي هذا ضمن إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تسعى إلى حماية المستهلكين من خلال وضع وتنفيذ مواصفات قياسية ولوائح فنية تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنتجات الغذائية المتاحة.
وقالت الأستاذ المشارك في تكنولوجيا وسلامة الأغذية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة نسرين عبدالسلام لـ "اليوم ": تم تطوير مجموعة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية في المملكة العربية السعودية لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان التزام الشركات والمصانع بأعلى معايير الجودة.
ضمان سلامة المنتجات الغذائيةوأوضحت أن المواصفات القياسية تشكل الأسس التي تعتمد عليها الشركات لتحسين جودة المنتجات الغذائية، وهذه المواصفات، التي غالباً ما تكون اختيارية، تُستخدم كمرجع قانوني لتحسين جودة وسلامة الأغذية.
وتشمل هذه المواصفات الدولية المعترف بها مثل نظام ISO 22000 الذي يركز على نظام إدارة سلامة الغذاء ويعزز السيطرة على المخاطر عبر سلسلة التوريد الغذائية بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مجموعة من المواصفات القياسية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز جودة وسلامة المنتجات الغذائية.
في المقابل، أشارت الدكتورة عبدالسلام إلى أن اللوائح الفنية تشكل الإطار القانوني الملزم لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية المستهلكين. وتضمنت هذه اللوائح مجموعة من القوانين والاشتراطات الصحية التي يجب أن تلتزم بها مصانع الأغذية، من بينها اللوائح الخاصة بالمواد المضافة، والملوثات الكيميائية والبيولوجية، والمواد الملامسة للأغذية.
من الأمثلة البارزة على هذه اللوائح، اللائحة الفنية السعودية الخاصة بالمواد المضافة في الأغذية، التي تحدد المواد المسموح بإضافتها إلى المنتجات الغذائية والنسب القصوى لكل منها. كما توجد اللائحة الفنية الخاصة بحدود الملوثات في الأغذية، التي تهدف إلى الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بتناول المنتجات الملوثة. وأيضاً، اللائحة الفنية للمواد الملامسة للأغذية، التي تضمن عدم تلوث الأغذية بمواد ضارة أثناء التعبئة أو التغليف.
منتجات آمنةوأكدت الدكتورة عبدالسلام على أهمية اللوائح الفنية الخاصة ببطاقات المنتجات الغذائية، التي تفرض على المصانع والشركات وضع بطاقات تعريفية تحتوي على معلومات تفصيلية مثل المكونات، وتاريخ الإنتاج والانتهاء، والبيانات التغذوية، وهذه اللوائح لا تضمن فقط سلامة المنتج بل تتيح للمستهلك اتخاذ قرارات مدروسة وصحية.
وفي مجال المطاعم، أشارت الدكتورة إلى اللوائح التي تتطلب عرض السعرات الحرارية ومسببات الحساسية على الوجبات الغذائية، مما يساعد المستهلكين على اختيار الوجبات بناءً على احتياجاتهم الصحية.
وأكدت أيضاً على جهود الهيئة في تقليل كميات الملح في المنتجات الغذائية، مثل لائحة تقليل محتوى الملح في الخبز، ما يسهم في تقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بارتفاع استهلاك الصوديوم.
وبينت إن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ليست مجرد قوانين وتشريعات، بل هي ضمان لجودة وسلامة المنتجات الغذائية، ما يعزز الثقة بين المنتج والمستهلك.
وأكدت على ضرورة التزام الشركات بهذه المعايير لضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية للمستهلكين في المملكة.